ABD vize ücretleri uçtu! Turist vizelerine yüzde 135 zam

B1/B2 kategorisindeki turist vizelerinin başvuru ücreti artık 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ile çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil birçok kategori de bu ek ücretten etkilenecek. Vize Muafiyet Programı (ESTA) yolcuları muaf tutulurken, ESTA başvuru ücretinin de artırıldığı açıklandı.

İADE MÜMKÜN AMA ZOR

ABD yasalarına göre ücretin teorik olarak iade edilmesi mümkün. Ancak uygulama detaylarının belirsizliği ve vizelerin uzun süreli geçerliliği nedeniyle, başvuru sahiplerinin fiilen geri ödeme almasının çok düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor.

CGTN Türk’ün haberine göre, Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ücretten yıllık 2,7 milyar dolar gelir elde edileceğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara varan kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

FIFA DÜNYA KUPASI VE OLİMPİYAT ÖNCESİ KRİZ

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu kararın, uluslararası katılımı düşürebileceği değerlendiriliyor. 2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş yaşanırken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme kaydedildi.

Yeni artışla birlikte ABD vizeleri, dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi. 2024’te 94,6 milyon turist ağırlayan ABD, 2025 için 130 milyon turisti hedefliyordu. Ancak uzmanlara göre vize ücretlerindeki artış, ülkenin turizmdeki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatabilir.