Galatasaray’dan çifte bomba: Singo geliyor, Akanji kararı an meselesi

Transfermarkt’ın duyurduğu habere göre Galatasaray, Monaco ile Wilfried Singo konusunda anlaşmaya vardı. Fildişi Sahilli futbolcunun “evet” demesi halinde transferin resmileşeceği ve sarı-kırmızılıların savunmasına önemli bir takviye yapılacağı öğrenildi.

AKANJİ’DE SON SÖZ OYUNCUDA

Asıl heyecan ise Manuel Akanji transferinde yaşanıyor. ESPN’in haberine göre Galatasaray, City ile temas kurdu ve kulüp Akanji’yi satmaya sıcak bakıyor. Ancak tek şart, istenen bonservisin ödenmesi. TransferFeed ise sarı-kırmızılıların resmi teklifini ilettiğini, fakat Akanji’nin konuyla ilgili acele etmediğini aktardı.

2016’dan bu yana City’de forma giyen Akanji, Guardiola yönetiminde savunmanın değişmez parçalarından biri oldu.

GÖZLER SON AŞAMADA

Singo ve Akanji transferleriyle ilgili kulüpler anlaşmalarını yaptı. Şimdi gözler futbolcuların son kararına çevrildi. İki isimden de gelecek onayla Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerine imza atacak.