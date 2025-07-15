ABD vizesinde yeni dönem: Profilin kapalıysa Amerika hayal olabilir!

Amerika Birleşik Devletleri’ne vize başvurusu yapacak kişiler için yeni bir zorunluluk getirildi. ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarının gizliliğine dair yeni uygulamayı resmi sosyal medya hesabından “Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır” notuyla duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bu uygulama F (öğrenci), M (mesleki eğitim) ve J (değişim programı) türü göçmen olmayan vize başvurularını kapsıyor. Paylaşılan bilgilere göre, artık başvuru sürecinde sosyal medya hesaplarınız kapalıysa, bu durum başvurunuzu olumsuz etkileyebilir.

AÇIKLAMA NET: “HERKESE AÇIK OLACAK”

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir.”