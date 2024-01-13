ABD Yemen'e yine saldırdı

Amerikan haber kanalı CNN, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin Yemen tarafın kullanılan bir radar tesisine saldırdığını duyurdu.

El-Mesira kanalı ise "ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği" bilgisini paylaştı.



Yemen'in başkenti Sana'da ise yüz binlerce Yemenli bir araya geldi. Yemen halkı, Yemen Silahlı Kuvvetlerine desteğini bütün dünyaya gösterdi.



Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi burada yaptığı konuşmada "ABD ve İngiltere'nin ülkemize saldırması moralimizi ve güçlerimizi etkilemeyecektir" dedi. Saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirten Yemenli yetkili dünyaya "Filistin adına harekete geçin." çağrısı yaptı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Rusya'nın talebi üzerine Yemen'e yönelik saldırılar için toplandı.



Toplantıda Rusya uluslararası toplumu ABD'nin saldırısını kınamaya çağırdı. Rus Temsilci Vassily Nebenzia, saldırının Birleşmiş Milletler yetkisi olmadığının altını çizdi. Rusya, ABD ve İngiltere'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.



Çin'in Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Zhang Jun (ÇİANG ÇAN) ise "Amerika ve İngiltere'nin Yemen'de yürüttüğü askeri operasyonun oradaki barış sürecini baltaladığını" ifade etti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kızıldeniz'de gemilerini koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.



Eski ABD Başkanı Donald Trump da Yemen'de saldırı hakkında konuştu. Trump, Yemen'e yönelik saldırıları ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdi.



ABD'nin New York kentinde ise Birleşmiş Milletler binası önünde toplanan eylemciler, ABD'nin Yemen'i bombalamasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler "Yemen'den elinizi çekin" sloganları attı.