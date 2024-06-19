ABD'de büyük yangın! OHAL ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde yangın çıktı. 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine neden olan yangın sonrası eyalette OHAL ilan edildi.

ABD'de büyük yangın! OHAL ilan edildi
ABD'de büyük yangın! OHAL ilan edildi
Editör: Uğur Çam
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ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.

ABD'de büyük yangın! OHAL ilan edildi - Resim : 1

Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.

YANGINLARIN NEDEN ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL

Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti. Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu. Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Amerika Birleşik Devletleri # yangın # ohal
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