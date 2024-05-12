ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı

İsrail, Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Aylardır süren bombardıman ve saldırılarda on binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti. ABD dahil dünyanın pek çok ülkesinde, İsrail saldırılarına karşı protestolar sürüyor.

ABD'nin önemli finans merkezlerinden New York kentinde de protestolar vardı. Toplanan göstericiler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş gerçekleştirdi.

New York polisi, göstericilere sert müdahalede bulundu. Gazze'ye destek olmak isteyen ABD'liler, polis tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşları gözaltına alınan protestocular, Manhattan Köprüsü'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Polis, göstericileri trafiği engelledikleri gerekçesiyle yeniden gözaltına aldı.