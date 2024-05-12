ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı

ABD'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen göstericilere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı
ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı
Editör: Uğur Çam
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İsrail, Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Aylardır süren bombardıman ve saldırılarda on binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti. ABD dahil dünyanın pek çok ülkesinde, İsrail saldırılarına karşı protestolar sürüyor.

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 1

ABD'nin önemli finans merkezlerinden New York kentinde de protestolar vardı. Toplanan göstericiler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş gerçekleştirdi.

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 2

New York polisi, göstericilere sert müdahalede bulundu. Gazze'ye destek olmak isteyen ABD'liler, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 3

Arkadaşları gözaltına alınan protestocular, Manhattan Köprüsü'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Polis, göstericileri trafiği engelledikleri gerekçesiyle yeniden gözaltına aldı. 

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 4

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 5

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 6

ABD'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi! Çok sayıda eylemci gözaltına alındı - Resim : 7

Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # filsitin # gazze # israil
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