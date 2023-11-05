ABD'de Filistin'e Destek Yürüyüşü! Washington'da İsrail Saldırıları Kınandı
İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları tüm dünyada protesto edilmeye devam ediyor. Bu kez ABD’nin başkenti Washington'da yüzbinlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
ABD'nin başkenti Washington'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Freedom Plaza önünde toplanan binlerce kişi Filistin bayrakları açarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yaptı. İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşındı.
Konuşmalardan sonra göstericiler Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti. Joe Biden yönetiminden İsrail’e yönelik ABD yardımlarının durdurulması talep edildi. Gecenin geç saatlerine kadar yürüyüş sürdü.
Kanada'nın Toronto kentinde de benzer görüntüler vardı. Filistin’e destek gösterisinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, buradan şehir merkezine yürüdü.