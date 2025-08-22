ABD’de flaş gelişme: Savunma Bakanı, İstihbarat Ajansı direktörünü işten çıkardı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın nükleer programına yönelik saldırılar sonrası hazırlanan iç rapor nedeniyle Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse’u görevden aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Pentagon’un istihbarat kolu olan Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) başkanı Korgeneral Jeffrey Kruse’u işten çıkardığı bildirildi. Kararın, İran’ın nükleer programına ilişkin yapılan ve kamuoyuna sızan raporun ardından geldiği belirtildi.

RAPOR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kamuoyuyla konuşma yetkisi olmayan ancak sürece yakın kaynaklar ile bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Kruse’un hazırladığı değerlendirmede İran’ın nükleer programının ABD saldırıları nedeniyle yalnızca birkaç ay geriye gittiği ortaya konuldu. Bu bulgu, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çelişti.

Kruse’un görevden alınması, DIA’nın ön değerlendirmesinin ayrıntılarının medyaya sızmasından birkaç ay sonra gerçekleşti. Söz konusu raporun, yönetimlerin İran’ın nükleer kapasitesine ağır darbe indirildiği yönündeki söylemlerini zayıflatması dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

