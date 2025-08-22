Çernobil’de alarm! Nükleer tesislerin çevresinde askeri hareketlilik artıyor

UAEA’den yapılan yazılı açıklamaya göre, perşembe sabahı Çernobil’de görev yapan ekipler çok sayıda patlama sesi duydu. Seslerin, santralden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Yasak Bölge’de uçaksavar ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Aynı bölgede birkaç dronun tespit edildiği de belirtildi.

UAEA BAŞKANI’NDAN ENDİŞE VERİCİ MESAJ

Haberler.com’a göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin çevresinde bildirilen bu tür faaliyetlerden derin endişe duyduklarını vurguladı. Grossi, “Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, son bir hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde görev yapan UAEA ekibinin her gün askeri faaliyetlere tanık olduğunu rapor ettiği aktarıldı. Bu durumun santral güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu kaydedildi.

UAEA ayrıca, Zaporijya’da soğutma suyu tedarikinde yaşanan zorlukların devam ettiğini bildirdi. Suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek “soğutma kaybı”nın nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.