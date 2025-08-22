Çanakkale’de alevler büyüdü! Müdahale karadan sürüyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte ekipler karadan yoğun şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgede çok sayıda ekip konuşlandırıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları müdahaleye ara verirken, yangına karadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Orman işçileri, arazözler ve iş makineleriyle alevlerin yayılması engellenmeye çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale yangın
