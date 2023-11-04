ABD'de Halk Limanı Kapattı! İsrail'e Silah Taşıyacak Gemiyi Protesto Ettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde İsrail'e yapılacak silah yardımını taşacağı iddia edilen gemi protesto edildi. Oakland Limanı’na giren kalabalıklar, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini protesto etti.

ABD'de Halk Limanı Kapattı! İsrail'e Silah Taşıyacak Gemiyi Protesto Ettiler

New York merkezli ABC7’nin haberine göre, Oakland Limanı’na girişleri kapatan göstericiler, ABD’nin İsrail’e askeri desteğini protesto etti. Limandaki askeri geminin Washington’a ve ardından Orta Doğu’ya hareket edeceğini savunan göstericiler, geminin hareketini engelleme girişiminde bulundu.

Gösteriyi organize eden Lara Kiswani, yaptığı açıklamada, geminin İsrail’e askeri teçhizat taşıyacağını liman çalışanlarından öğrendiklerini belirterek, "Biz sadece acil bir ateşkes çağrısı yapmaya ve halkımıza yönelik soykırıma yardım edilmesini durdurmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Uluslararası Liman ve Antrepo Birliği üyelerinden Clarence Thomas da vergilerinin “kadınlara ve çocuklara atılan silahlara gittiğini” kaydederek, “Bu dolarlar, ABD vatandaşları yararına daha faydalı şeyler için harcanabilir.” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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