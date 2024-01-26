ABD'de iç savaş sesleri! Teksas 'hazırız' dedi

Vali Abbott, 10 eyaletin destek için ulusal muhafız gönderdiğini ve federal güçlerle karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD'de Meksika sınırından gelen göçmenler yıllardır önemli bir gündem.

Teksas Valisi'nin gelen göçmenleri başta New York olmak üzere demokratların yönettiği bölgelere göndermesi tartışmaları büyütmüştü.

Yüksek mahkemenin aldığı sınırda dikenli ve jiletli teller kaldırılmalı kararı gerginliği daha da tırmandırdı.

Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını açıkladı, telleri koymaya devam edeceğini açıkladı.

25 Cumhuriyetçi Vali'nin Teksas Valisi'ne desteği konuyu Biden yönetimiyle Cumhuriyetçiler arasında güç yarışına çevirdi.

Texas Valisi son 3 yılda sınırdan 6 milyon kaçak geçiş olduğunu, bunu engellemek için gerekli adımları atmayan Biden'in kanunsuz olduğunu, eyaletinin işgal altında olduğunu söyledi.

10 EYALET TEKSAS'A DESTEK İÇİN ULUSAL MUHAFIZ GÖNDERDİ

Vali Abbott, Teksas Eyaleti'nin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini 10 Cumhuriyetçi eyaletin de destek için bölgeye Ulusal Muhafız gönderdiğini açıkladı.

Teksas Valisi, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi.

Merkezi yönetimle eyalet güçlerinin çatışma ihtimalinin durumu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği belirtiliyor.