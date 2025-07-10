ABD'de kabus devam ediyor! Texas sel felaketinde ölü sayısı 119’a yükseldi

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışların ardından oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119’a çıktı. Kerr bölgesinde 36’sı çocuk 95 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD'de kabus devam ediyor! Texas sel felaketinde ölü sayısı 119’a yükseldi
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ABD’nin güneyindeki Texas eyaleti, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya. 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışların ardından taşan Guadalupe Nehri, Kerr bölgesinde büyük bir yıkıma yol açtı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 119’a yükseldi.

En ağır bilanço, selin merkez üssü olan Kerr ilçesinde yaşandı. Yetkililer, 36’sı çocuk olmak üzere 95 kişinin burada yaşamını yitirdiğini bildirdi.

50 BİN KİŞİ ETKİLENDİ, ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Texas Valisi Gregg Abbott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini” ifade etti. Kerr ve çevresindeki bölgelerde yaklaşık 50 bin kişinin felaketten doğrudan etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, bölgedeki su seviyesinin bazı alanlarda hala kritik düzeyde olduğunu belirtti.

TRUMP’TAN AFET BÖLGESİ İLANI, NWS TEPKİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan felaketin ardından Kerr ilçesini “afet bölgesi” ilan etti. Bu kararla birlikte, bölgeye federal yardım ve destek ekiplerinin sevkiyatı hızlandırıldı.

Ancak Cumhuriyetçi yerel yetkililer, Başkan Trump’ın daha önce uygulamaya koyduğu tasarruf politikaları kapsamında bütçesi kısılan Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS) sert şekilde eleştirdi. Yetkililer, NWS'nin sel felaketi öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamadığını savundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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