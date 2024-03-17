ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da, silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
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Metropolitan Polis Departmanı Şefi Jeffrey Carroll, yaptığı açıklamada, Washington'un kuzey batısında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Carroll, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Jeffrey Carroll, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının henüz yakalanmadığını kaydetti.

Washington'da g​​​​​​eçen yıl cinayetler yüzde 35 oranında, araba hırsızlığı ise iki kat artmıştı.

Washington yerel yönetimi, ocak ayında, suç oranlarının düşürülmesini öngören kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.

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# abd # silahlı saldırı
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