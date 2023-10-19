ABD'de Üst Düzey Bir Yetkili İsrail Politikası Nedeniyle İstifa Etti!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların açık bir şekilde destek veren ABD'de Dışişleri Bakanlığında istifa yaşandı. Bakanlıkta üst düzey bir yetkili, yönetimin İsrail politikası nedeniyle istifa etti.

ABD'de Üst Düzey Bir Yetkili İsrail Politikası Nedeniyle İstifa Etti!

İsrail, günlerdir Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Dünya kamuoyu İsrail'in saldırılarına sessiz kalırken emperyalist ABD de İsrail'e desteğini açık bir şekilde dile getiriyor.

ABD'de İsrail Politikası İstifa Getirdi!

ABD Dışişleri Bakanlığında, "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, yönetimin İsrail politikası nedeniyle istifa etti.

Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı. Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti. Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti. "Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti. Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti. "Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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