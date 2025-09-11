ABD’de yolsuzluk davası: Eski senatörün eşi 4,5 yıl hapis cezası aldı

Eski ABD Senatörü Bob Menendez’in eşi Nadine Menendez, eşinin yolsuzluk ve rüşvet faaliyetlerinde rol aldığı gerekçesiyle açılan davada 4,5 yıl hapis cezası aldı.

Manhattan Federal Mahkemesi, geçtiğimiz nisan ayında Nadine Menendez’i suçlu bulmuştu. ABD Bölge Yargıcı Sidney Stein, 58 yaşındaki Nadine Menendez hakkında verilen cezayı açıkladı.

Savcılar, Nadine Menendez’in “komplonun kritik parçası” olduğunu öne sürerek en az 7 yıl hapis cezası talep etti. Avukatları ise, müvekkillerinin kocasının yönlendirmesiyle hareket ettiğini savunarak bir yıldan biraz fazla ceza istemişti. Mahkemeye sunulan dilekçede Nadine Menendez için “O itaatkâr bir eşti” ifadesi yer almıştı.

Nadine Menendez; rüşvet, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve yabancı bir ajan gibi hareket etmek için komplo kurmakdahil 15 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Eski Demokrat senatör Bob Menendez ise Mısır hükümeti ve bazı iş adamlarına çıkar sağlamak için yetkisini kötüye kullanmakla suçlanmış, karşılığında altın külçeler, nakit para ve lüks otomobil kabul ettiği iddia edilmişti. Menendez, adaleti engellemek ve yabancı ülke adına faaliyet yürütmek de dahil 16 suçtan suçlu bulunmuş, 11 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Nadine Menendez’in yargılanması, kanser tedavisi nedeniyle ertelenmişti. Kadının, yasa dışı paranın kontrolünde ve Mısırlı yetkililerin taleplerini Bob Menendez’e iletmede aktif rol aldığı öne sürülmüştü.

Menendez çifti, ABD siyasetinde son yılların en büyük yolsuzluk skandallarından birinin merkezinde yer alıyor.