Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Karabağ’da Ermeni gruplar silah bırakırken, tarafların normalleşme süreci için görüşmeleri de sürüyor. Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, bu kez Avrupa Birliği’nin merkez kenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmeye, Avrupa Birliği yönetiminin yanı sıra Almanya ve Fransa temsilcileri de katıldı.

ABD'den Kafkasya'ya Sızma Girişimi

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, Karabağ’daki gelişmelerin Avrupa Birliği tarafından yakından izlediği, sahadaki gerginliklerin sivillerin durumunu etkilememesi için en üst düzeyde müdahalede bulunulduğu kaydedildi. Ayrıca “Azerbaycan'ın, Karabağ'da yaşayan Ermenilerle ilgili vizyonu hakkında detaylı bilgi"ye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bir araya gelecek. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamındaki görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.

Öte yandan Rusya, ABD ve Batı’nın Kafkasya’ya sızma girişimlerine karşı tarafları uyarmıştı. Üçüncü taraf ülkelerin Karabağ’dati arabuluculuk girişimlerine tepki gösteren Kremlin, "Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." açıklaması yapmıştı.