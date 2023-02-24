ABD'den NATO'yu doğuya genişletme çabası: Ukrayna'ya silah yardımı
ABD, NATO'yu doğuya doğru genişletme planını sürdürmeye çalışıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonların birinci yılında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını söyledi.
ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatma planları devam ediyor. ABD, ateşe sürdüğü Ukrayna'nın savaşa devam edebilmesi için yardım taahhüdünde bulundu. Televizyon programında konuşan Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ziyaretinden, bu ülkeye yardımlar kapsamında daha fazla mühimmat ve yüksek teknoloji içeren yeni yardımları beraberinde getirdiğini söyledi.
UKRAYNA'YA F-16 YARDIMI
Sullivan, "ABD, bugün, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardım paketi açıkladı." ifadesini kullandı. Ukrayna'nın F-16 savaş uçakları talebiyle ilgili ise Sullivan, Ukrayna'nın önemli bir karşı saldırı başlatmak üzere olduğunu ve bu saldırılar kapsamında F-16'ların kilit kapasiteler olmadığını düşündüklerini kaydetti.
Sullivan, "F-16'lar kısa vadeli savaş ile ilgili bir mesele değil. Ukrayna'nın uzun vadeli savunması ile ilgili bir mesele." diyerek, Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bu şekilde konuyu görüştüğünü bildirdi.
Kaynak: Anadolu AjansıPakistan ekibi ülkesine alkışlarla uğurlandı Rusya ve Belarus doğalgaz fiyatını rubleye bağladı Sarmat füzesi konuşlandırılıyor NATO'ya karşı Rusya-Çin işbirliği