ABD'den PKK/YPG'ye Mali Destek! 156 Milyon Dolar Verileceği Açıklandı

ABD, Türkiye karşıtı terör örgütü PKK'ya askeri desteğini devam ettiriyor. ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı.

İlgili kararda terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.

ABD'nin PKK/YPG'ye aktaracağı fonun sözde DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması gibi sebeplerle olduğu kayda geçirildi.

Öte yandan ABD, PKK'yı mali olarak desteklerken askeri açıdan da eğitmeye devam ediyor.

ABD işgal güçleri, Suriye'nin Haseke ve Deyr-i Zor bölgelerinde, PKK/YPG ile geniş kapsamlı tatbikatlar yapıyor.

“Mavi Ok” adı verilen tatbikatlarda helikopterler ve İHA’lar da yer alırken gerçek mühimmatlar da kullanılıyor.