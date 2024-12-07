ABD’den Romanya seçimleri hakkında net mesaj

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarının iptal edilmesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Kimi seçecekleri Romanya halkının tercihidir. Hiçbir ülke ya da yabancı aktör bu hakka sahip değildir.” ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD’den Romanya seçimleri hakkında net mesaj
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya Anayasa Mahkemesi’nin 24 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etmesine ilişkin basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, ABD’nin seçim sürecinde Romanya halkının yanında durduğu vurgulanarak, “Romanya’daki seçimlerin bütünlüğü, halkın zor kazanılmış demokrasisi için hayati öneme sahiptir.” denildi.

Ayrıca açıklamada, “Romanya halkı kimi seçeceğine kendisi karar verecektir. Bu karar, yalnızca onların hakkıdır ve hiçbir yabancı ülke ya da aktör bu sürece müdahale edemez.” değerlendirmesine yer verildi.

ROMANYA’DA SEÇİMLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal ettiğini duyurdu. İptal kararı, aşırı sağcı aday Călin Georgescu ile merkezci, AB yanlısı Elena Lasconi arasında gerçekleşecek ikinci tur seçimlere iki gün kala geldi. Mahkeme, seçim sürecinde ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini belirterek, yeni bir seçim planlaması yapılması gerektiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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