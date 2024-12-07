İsrail’in Gazze saldırıları: 44 bin kişi hayatını kaybetti, 105 bin yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 664’e, yaralananların sayısı ise 105 bin 976’ya ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik 428 gündür devam eden saldırılarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda bölgede 44 bin 664 kişi yaşamını yitirdi, 105 bin 976 kişi ise yaralandı.