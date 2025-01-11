ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı! PKK/YPG'den "ABD ile güçlüyüz" mesajı geldi

Suriye’de terör örgütlerini desteklemeye devam eden Amerika, Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği PKK/YPG’yi yeni Suriye devletine yerleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

HTŞ liderliğindeki Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında ABD’nin arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor.

YPG’nin “Mazlum Kobani” kod adlı sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, görüşmelerin olumlu seyrettiğini söyledi. "Temel konularda fikir birliğine varmakla birlikte bir dizi konu ve zorluğa odaklandık" diyen Şahin, YPG’nin yeni Suriye ordusunun bir parçası olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye ile gerginliğin müzakereler yoluyla azaltılması yönündeki çabaların sürdüğünü söyleyen Şahin, PKK/YPG’nin ABD ile güçlü ortaklığına vurgu yaptı. Terör örgütü lideri, "ABD ile IŞİD'e karşı ortaklığımız güçlü olmaya devam ediyor. Bu konuda Suriye yönetimiyle de birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile ateşkese uyduklarını söyleyen YPG’li Şahin, ocak ayında yapılacağı açıklanan Ulusal Diyalog Konferansı için ise henüz resmi bir davet almadıklarını açıkladı.