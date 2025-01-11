Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek! Suriye konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir toplantıya katılacak. Toplantının ağırlıklı gündemini Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek! Suriye konulu toplantıya katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir toplantıya katılacak. Bakan Hakan Fidan'ın katılacağı toplantının ağırlıklı gündemini Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan'ın katılacağı toplantı, 14 Aralık 2024'te Ürdün’ün Akabe şehrinde yapılan aynı konulu toplantının devamı mahiyetinde.

Toplantıya, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya’nın dışişleri bakanı, ABD ve İtalya’nın ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.

Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin toplantıya iştirak etmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek! Suriye konulu toplantıya katılacak - Resim : 1

HAKAN FİDAN, SURİYE'NİN İSTİKRARINA YÖNELİK MESAJLAR VERECEK

Bakan Hakan Fidan'ın, toplantıda, Suriye’deki yeni yönetimle angajman ve teşvik temelinde geliştirilecek temasların ülkenin istikrarını hedefleyen yolda önem taşıdığının altını çizmesi bekleniyor.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin vurgulanmasının beklendiği toplantıda Hakan Fidan'ın, Suriye’deki mevcut durumdan istifade etmeye çalışabilecek bölücü terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını bir kere daha yineleyeceği belirtiliyor.

Bakan Hakan Fidan'ın Suriye’nin yeniden imarı yolunda ivme kaybedilmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine işaret etmesi beklenen toplantıda, Suriye’ye yönelik yaptırımlara son günlerde getirilen muafiyetlerin kapsamının gelecek dönemde kritik sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesini teşvik etmesi öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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