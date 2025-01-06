ABD'nin Suriye'de ENKS ve PKK planı

Suriye’de PKK/YPG için askeri yığınak yapan ABD, terör örgütünün siyasi pazarlıklarını da yürütüyor. Suriye'deki muhalif Kürtlerin çatı yapılanması olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile terör örgütü PKK/YPG'yı bir araya getirmek için çırpınıyor.

ABD’li bir heyet, Kamışlı’da kısa adı ENKS olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi yetkilileriyle toplantı yaptı. HTŞ’li Şam yönetimi ve PKK/YPG arasında yürütülecek pazarlıkta elini güçlü tutmak isteyen ABD, ENKS’nin de PKK/YPG’yle birlikte hareket etmesini istedi.

ENKS’nin sözcüsü Faysal Yusuf, ABD ile yaptıkları toplantının ayrıntılarını Kurdistan24 televizyonuna anlattı. Washington yönetiminin ENKS ve ideolojisini desteklediğini belirten Yusuf, ABD’li heyetin "Gelecekte Araplarla birlikte Kürtlerin de Suriye hükümetin de yer alması gerekiyor" dediğini kaydetti.

Suriye’deki ENKS’nin önde gelen isimi Süleyman Oso ise toplantıyla ilgili Basnews isimli siteye konuştu. ABD’nin ve Avrupa’nın Suriye’deki varlığını takdir eden Oso, federalizmden endişe edilmemesi gerektiğini savundu. Oso, “Suriye federalizminden korkulmaz çünkü dünyadaki birçok güçlü ülke federaldir ve biz de Kürt Ulusal Konseyi olarak Kürtlerin birliğine vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının geçen hafta yapılan ENKS ve terör örgütü PKK/YPG görüşmesinden sonra yapılması dikkat çekti. İki örgüt arasında mekik dokuyan ABD, arabuluculuk yürüterek ENKS ve PKK'nın Suriye'de ortak hareket etmesini istiyor. PKK daha önce de ENKS’nin Suriye’deki ofislerini kapatmıştı.