ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA operasyonu

Suriye'de Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlanan direniş örgütleri, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze İHA ile operasyon düzenledi.

Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi bulunmuyor, ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat 2024 tarihinde Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.

YPG ÜSLERİ VURULDU

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor bölgesindeki bir ABD üssüne saldırı düzenlendiğini, direniş örgütlerinin kamikaze drone'la yaptığı saldırıda 5 YPG'li teröristin öldüğünü açıkladı.

ABD ÜRDÜN'DE DE VURULMUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, 28 Ocak 2024 günü Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34’e yükseldiği ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen saldırıdan dolayı İran'ı hedef almış, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum” demişti.

GERİLİM BÜYÜYOR

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.