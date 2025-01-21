ABD'nin yeni başkanı Trump'tan X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşım

ABD'de göreve başlayan yeni başkan Donald Trump, X platformundaki başkanlık hesabı POTUS'u devralarak, ilk paylaşımını yaptı. Trump, ilk paylaşımını "Amerika geri döndü" diye yaptı. Trump'ın paylaşımı, kısa sürede 6 milyon kez görüntülendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'nin yeni başkanı Trump'tan X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşım
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ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Donald Trump, yemin töreninin ardından geçiş işlemlerini tamamlamak için Beyaz Saray'a geçti ve burada ilk yaptığı işlerden biri ABD başkanlarının X'te kullandığı resmi hesabı devralmak oldu.

ABD başkanlarının X'teki resmi paylaşımlarının yapıldığı POTUS'u eski Başkan Joe Biden'dan teslim alan Trump, ilk paylaşımında "Amerika geri döndü." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI 6 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Trump paylaşımının devamında, "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak." mesajını verdi.

Daha önceki başkanlık döneminden bazı görüntülerin de yer aldığı 35 saniyelik bir tanıtım videosuna da yer veren Trump'ın paylaşımı, kısa sürede 6 milyon kez görüntülendi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın internet sayfasında da Trump'ın, parmağıyla ileriyi işaret eden bir portresi ile yine "Amerika geri döndü." yazılı sloganın olduğu bir paylaşım yapıldığı görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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