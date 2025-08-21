Açlık tarikatı soruşturmasında gelişme: 5 ceset daha çıkarıldı!

Kenya’nın Kilifi bölgesinde yürütülen “açlık tarikatı” soruşturmasında 6 mezardan 5 ceset çıkarıldı. Yetkililer, bölgede onlarca mezar ve çok sayıda ceset parçası tespit edildiğini bildirdi.

Kenya’da “açlık tarikatı” soruşturması kapsamında yeni cesetlere ulaşıldı.

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, Kilifi kasabasının Kwa Binzaro köyünde sürdürülen kazılarda 6 mezardan 5 ceset çıkarıldı. Şakahola Ormanı’nda yüzlerce kişinin ölümüne yol açan tarikatla ilgili soruşturmalar bölgede sürüyor.

Patolog Dr. Richard Njoroge, ekiplerle birlikte yürütülen çalışmalarda 5 cesedin çıkarıldığını doğruladı. Ayrıca bölgede yüzeyin farklı noktalarında 10 ceset parçası bulunduğu açıklandı.

Njoroge, bölgede 27 şüpheli mezar daha tespit edildiğini, çalışmaların önümüzdeki günlerde devam edeceğini ve yeni cesetlere ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

TARİKAT LİDERİNE 2023’TE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

“Açlık tarikatı” lideri Paul Mackenzie hakkında Nisan 2023’te soruşturma başlatılmıştı. Mackenzie’nin, kilise cemaatine aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşacaklarını vadettiği iddia edilmişti.

O tarihten bu yana yürütülen operasyonlarda Şakahola Ormanı’ndan 429 ceset çıkarılmış, 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı. Yaklaşık 100 kişi kurtarılırken, aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba’nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

