12 maç men cezası! PFDK’dan Amedspor kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını duyurdu. En ağır ceza, Amedspor forması giyen Veysel Sapan’a geldi.

Sapan, rakip takım sporcusuna ve antrenörüne yönelik saldırıları nedeniyle 12 maç men ve 96 bin lira para cezası aldı. Amedspor’un antrenörlerinden Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 40 bin lira, Erhan Ölker ise aynı sebeple 7 maç men ve 56 bin lira cezasına çarptırıldı.

Kulübe de ağır yaptırımlar geldi. Erzurumspor FK maçındaki saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 220 bin lira para cezası, ayrıca çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kısmi tribün kapatma cezası uygulandı.