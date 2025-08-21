New York mahkemesinden karar çıktı! Trump'ın 500 milyon dolarlık cezası iptal edildi

ABD’de New York Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’a karşı açılan davadaki yaklaşık 500 milyon dolarlık “dolandırıcılık” cezasını reddetti.

Amerikan kamuoyunda yakından takip edilen davada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Trump’ın büyük oğulları ve şirketteki bir yöneticinin “vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları” yönündeki alt mahkeme kararını onadı.

Ancak Temyiz Mahkemesi, Trump’a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın ise “aşırı bir para cezası” olduğuna hükmederek cezayı reddetti.

Bu karar, New York Başsavcısı Letitia James’in Trump ve şirketine karşı açtığı geniş kapsamlı davaya önemli bir darbe oldu.

TRUMP’TAN “ZAFER” AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kararı kendisi için bir “zafer” olarak nitelendirdi.

“Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı.”



2022’de açılan dava, Trump’ın başkanlığa giden yolunu kesebilmesi ihtimali nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve “siyasi dava” tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Mahkeme, 2022’deki duruşmada Trump ve şirketine karşı 464 milyon dolarlık ceza açıklamış, günlük eklenen faizlerle bu rakam bugün 527 milyon dolara ulaşmıştı.