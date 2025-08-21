Universitatea Craiova’nın yıldızı Cicaldau: “Türkiye’den teklif gelirse değerlendiririm”

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir’i deplasmanda 2-1 yenen Universitatea Craiova’da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Türkiye’den teklif gelmesi halinde değerlendireceğini belirtti.

ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ BİR SONUÇ ALDIK

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cicaldau, gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi, turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu, rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Cicaldau, rakip hakkında takımına bilgi verip vermediği yönündeki soruya, “Başakşehir zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok.” cevabını verdi.

RÖVANŞ MAÇI KOLAY OLMAYACAK

Rövanş maçının zorluk derecesine değinen Rumen orta saha, “Rövanş maçı kolay olmayacak. Ancak kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız.” dedi.

Türkiye’de forma giydiği dönemde çok iyi hissettiğini vurgulayan Cicaldau, “Türkiye’de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova’da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye’den teklif gelirse değerlendiririm.” şeklinde konuştu.