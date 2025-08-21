Tutukluk yapan silahı ateş aldı! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen olayda, genç bir kişi silah kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Hamascık köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Eren Tunçel (23), tutukluk yapan silahıyla uğraşırken silah aniden ateş aldı. Kurşun, Tunçel’in kalbinin alt kısmına isabet etti.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, Gümüşova Entegre Hastanesine kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.