Akdeniz’de korkutan deprem!

Depremin yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin derinliğini 28,3 kilometre olarak ölçtü. Merkez üssü Girit Adası açıkları olan bu hafif şiddetli sarsıntı, çevredeki yerleşimlerde herhangi bir hasara yol açmadı.

Yetkililer, Akdeniz bölgesinde bu tür küçük çaplı depremlerin sık görüldüğüne ve durumun endişe yaratacak bir seviyede olmadığına dikkat çekti.