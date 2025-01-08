Akdeniz’de korkutan deprem!
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem, çevrede kısa süreli endişeye neden oldu. Saat 21.21’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3,0 olarak ölçüldü.
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Depremin yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin derinliğini 28,3 kilometre olarak ölçtü. Merkez üssü Girit Adası açıkları olan bu hafif şiddetli sarsıntı, çevredeki yerleşimlerde herhangi bir hasara yol açmadı.
Yetkililer, Akdeniz bölgesinde bu tür küçük çaplı depremlerin sık görüldüğüne ve durumun endişe yaratacak bir seviyede olmadığına dikkat çekti.