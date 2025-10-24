Alevler çiftliği sardı! 100 bini aşkın tavuk telef oldu

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World tarafından aktarılan haberlere göre, korkunç olay dün akşam yerel saatle 18.00 sularında meydana geldi. Falkowice köyündeki dev tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM YAPIYI SARDI

Yangın, kısa bir süre içinde hızla yayılarak çiftlikteki yapıların büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Alevler tüm yapıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiği bildirildi. Ancak alevlerin şiddeti o kadar fazlaydı ki, ekiplerin yoğun çabası yalnızca çiftlikteki bazı binaları kurtarmaya yetti.

100 BİNDEN FAZLA TAVUK TELEF OLDU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Hem polis hem de itfaiye yetkililerinden yapılan resmi açıklamalarda, olayda sevindirici olarak herhangi bir insan yaralanmasının yaşanmadığı duyuruldu. Yangının sabah saatleri itibarıyla tamamen söndürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ancak çiftlikteki hayvanlar için durum tam bir felaketti. Yetkililerin açıklamasında, yangın sırasında çiftlikte yaklaşık 130 bin tavuğun bulunduğu ifade edildi. Bu tavuklardan 100 binden fazlasının çıkan yangında telef olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yakın zamanda yayımlanan verilere göre Polonya, birlik içinde en büyük ikinci yumurta ihracatçısı konumuna yükselmiş durumda.