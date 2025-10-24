Akom'dan İstanbul için kırmızı alarm!

AKOM tarafından yapılan açıklamada, yağışların bugün (24 Ekim Cuma) öğle saatlerinde İstanbul'un batıdaki ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den kente giriş yapacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağış geçişlerinin aralıklarla Cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM, yağışların özellikle akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıracağına dikkat çekti. Batı ilçelerinde başlayacak olan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası geneli, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın tamamında yer yer "kuvvetli" şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Bu nedenle AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması muhtemel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi ciddi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda kritik bir uyarıda bulundu.