Katil zanlısından itiraf geldi! 7 gündür kayıp 17 yaşındaki Hasret'i boğup kuyuya atmış!

Zonguldak'ta ailesinin 7 gün boyunca umutla aradığı 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin bir kuyuda bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kahreden detaylar ortaya çıktı. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın faili olarak tutuklanan katil zanlısı D.B.'nin, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında genç kızı boğarak öldürdüğü ve ardından cesedini kuyuya attığı belirlendi.

CESEDİ 7 GÜN SONRA KÖYLÜLER BULDU

Dehşete düşüren olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan Hasret Akkuzu'nun 13 Ekim günü ortadan kaybolmasıyla başladı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri başta olmak üzere her yerde arama çalışmaları başlatıldı.

Ancak acı haber, kaybolmasından 7 gün sonra, 19 Ekim günü Koramanlar köyünden geldi. Hayvan otlatmak için bölgeye giden köylüler, bir su kuyusunda genç kızın cansız bedenini buldu.

Hasret Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki kriminal inceleme süreci tamamlandı.

Ankara'daki otopsi işlemlerinin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kızılbel köyüne getirildi. Cenaze ilk olarak baba ocağının önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada baba Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Helallik alınmasının ardından Hasret'in cenazesi, köy camisinin avlusuna getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kızın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ "DELİLLERİ KARARTMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Cinayetin ardından katil zanlısı D.B.'nin yanı sıra, ona yardım ettikleri değerlendirilen kişiler de tespit edildi.

Katil zanlısı D.B.'nin ağabeyi ve yengesi ile cinayette kullanılan aracın sahibi olduğu öğrenilen bir başka şüpheli, 'delilleri karartma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan bu 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayetin baş şüphelisi olan D.B. ise olayın ardından kaçtığı Aydın ilinde yakalanarak Zonguldak'a getirildi. D.B., geniş güvenlik önlemleri altında cinayetin işlendiği ve cesedin atıldığı bölgeye götürüldü.

Zanlıya burada olay yeri keşfi yaptırıldı. Keşif sırasında D.B., kan donduran cinayeti nasıl işlediğini itiraf etti. Zanlının ifadesine göre, genç kızı henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında çıkan tartışma sonrasında boğarak öldürdüğü, ardından da cesedini su kuyusuna attığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.