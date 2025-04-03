Alman çocuk kanalında LGBT propagandası: Yeni sezonda eşcinsel isim dahil olacak

Almanya'daki Susam Sokağı adlı çocuk programına eşcinsel oyuncu dahil edildi. Kararı çocuk programının yayıncısı açıkladı.

Susam Sokağı’nı yayınlayan devlet televizyon kanalı Norddeutscher Rundfunk yetkilileri Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesine konuştu.

NDR yetkilileri eşcinsel kimliğiyle öne çıkan oyuncu Riccardo Simonetti’nin gelecek sezonda Susam Sokağı’nda yer alacağını duyurdu.

Kanalın bu kararına Alman vatandaşlarından tepki gecikmedi. Vatandaşlar, "Bir çocuk programında yer almamalı”, “Beyin yıkamanız çocukları daha fazla ruh hastası yapıyor” şeklinde yorumlar yaptı.

Kanal yönetimi tepkileri "nefret ve tahrik" söylemi olarak kabul etti. Tepkiler karşısında sosyal medyadaki yorum bölümleri kapatıldı.



Batı’da LGBT dayatmasının hedefinde çocuk var. Daha önce Disney kanalı da çizgi film karakterleri aracılığıyla LGBT propagandası yapmıştı. Şimdi de ilk kez 1969 yılında yayın hayatına başlayan ve bir dönem Türkiye'de de yayınlanan Susam Sokağı programı LGBT dayatmasına alet edildi.