Almanya Başbakanı Merz’den net mesaj: “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Merz, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, bölgesel gerilimin azaltılması gerektiği hususunda iki liderin hemfikir olduğu belirtilirken, çatışmaların yayılmasının engellenmesinin şu anda en öncelikli konu olduğu ifade edildi.

MERZ: "UMMAN'IN ARABULUCULUK ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN"

Görüşmede, Almanya Başbakanı Merz'in, İran'ın nükleer programı hakkında diplomatik çabalara destek verdiği ve bu kapsamda Umman Sultanlığı’nın arabuluculuk girişimlerini özellikle takdir ettiğini belirttiği aktarıldı. Merz ayrıca, mevcut çatışma ortamında çözümün yalnızca barışçıl müzakerelerle sağlanabileceğinin altını çizerek, Almanya’nın bu yönde tüm diplomatik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Almanya, Avrupa ülkeleri arasında uzun süredir İran’ın nükleer silah edinmesine karşı çıkan en net aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Friedrich Merz’in başbakanlığı döneminde de bu tutumun sürdüğü ve İran’ın nükleer faaliyetlerinin hem İsrail hem de Avrupa güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna inanıldığı belirtiliyor. Başbakanlık açıklamasında, “İran’ın nükleer programını sonlandırmak, bölgesel barışın tesisi için kaçınılmazdır” ifadesine yer verildi. İsrail ile İran arasında yaşanan son gerginliklerin ardından uluslararası kamuoyunda çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme riski endişesi artarken, Almanya, diplomasinin tek çıkış yolu olduğu görüşünü yineledi. Merz ile Umman Sultanı’nın, çatışmaların daha fazla ülkeyi içine çekmeden diplomatik yöntemlerle sonlandırılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.