Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: “Türkiye, tarihi ateşkesin sağlanmasında belirleyici oldu”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin Gazze’de tarihi bir ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

Wadephul, Türkiye’ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, “Türkiye, Orta Doğu çatışmasında arabulucu rolüyle, Gazze için tarihi bir ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu.” ifadelerini kullandı.

Wadephul, Türkiye’nin bölgedeki etkisine ve diplomatik kapasitesine vurgu yaparak, Ankara’nın barış planının destekçileri arasında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE’YE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Dış politika alanında Türkiye ile işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu söyleyen Wadephul, Türkiye’nin Hamas üzerinde baskı kurmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Wadephul, “Barış planının destekçilerinden biri olarak ve Hamas üzerinde baskı kurmaya devam etmesini beklediğimiz bir ülke olarak Türkiye’ye büyük bir sorumluluk düşmektedir. Rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasıyla, birkaç hafta önce imkansız görünen birçok şey başarılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkı için güvenli ve onurlu bir geleceğin ancak ortak çabayla mümkün olabileceğini dile getiren Wadephul, “En kötü acıları dindirmek için insani yardım kuruluşlarının tam erişimini birlikte talep ediyor, uzun vadeli barış için 20 maddelik planın tam olarak uygulanması için birlikte çalışıyoruz.” diye konuştu.

Alman Bakan, Suriye’de toplumsal ve dini grupları kapsayacak bir siyasi geçiş sürecinin önemine de dikkat çekti. Türkiye’nin yıllardır Suriye’den gelen sığınmacılara en fazla ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurgulayan Wadephul, “Bizi birleştiren hedef, gönüllü ve güvenli bir dönüşü mümkün kılmak için güvenli ve istikrarlı bir Suriye'dir.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, NATO’DA STRATEJİK BİR ORTAK”

Wadephul, Türkiye’nin NATO ittifakı içinde merkezi bir stratejik ortak olduğunu belirterek,

“Türkiye NATO ittifakı içinde bizim için merkezi bir stratejik ortaktır.” dedi.

Ankara’daki temaslarında, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın da gündemde olacağını ifade eden Wadephul, “Bunun için Rusya'nın savaş kasasının gelirlerini daha da hızlı kurutmamız gerekir. Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olarak Türkiye, Karadeniz'e erişim konusunda da doğrudan sorumluluk sahibidir. İstanbul ayrıca müzakerelerin yapılabileceği önemli bir yerdir.” açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirten Wadephul, “Türkiye'nin bu konuda hangi siyasi gelişmeleri ve kararları alması gerektiği konusu da Ankara'daki görüşmelerimin gündeminde olacak.” dedi.

Türkiye’ye yapacağı ziyaretin “her Alman Dışişleri Bakanı için özel bir anlam taşıdığını” dile getiren Wadephul, iki ülke arasındaki sosyal bağlara da vurgu yaptı. “Hiçbir ülkeyle sosyal açıdan bu kadar sıkı bağlarımız yoktur. Almanya'da 3 milyondan fazla insanın biyografik kökleri Türkiye'ye dayanmaktadır. Birçoğu her iki kültürde de kendilerini evlerinde hissederler, bu da iki ülkemizi büyük ölçüde zenginleştirir.” ifadelerini kullandı.