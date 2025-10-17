“Piro” kod adlı liderin çetesi dağıtıldı! 5 ilde operasyon, 32 gözaltı

Elebaşı “Piro” kod adlı firari U.Ş’nin yönettiği silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Örgütün 31 ayrı eylemde yer aldığı, bazı üyelerin cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, “Piro” kod adlı firari U.Ş’nin elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli olarak Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, örgüt üyelerinin kişilerden maddi menfaat temini amacıyla iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlediği ve yağmaya teşebbüs ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 31 EYLEMİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, “suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “yağma”, “mala zarar verme” ve “silahla tehdit” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün bugüne kadar 31 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu eylemlere toplam 94 kişinin karıştığı belirlendi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilişkilendirildi.

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin halihazırda tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Yeni yakalanan 32 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yetkililer, firari durumda bulunan örgüt elebaşı “Piro” kod adlı U.Ş’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

