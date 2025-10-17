Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 26 kişi gözaltına alındı.

MİLYARLARCA LİRALIK SAHTE FATURA ZİNCİRİ

Soruşturmanın merkezinde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim şirketlerinin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiği iddiası bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi olmayan, yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, kayıt dışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırma ve kazanç sağlama amacı taşıdığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Can Holding’in geçmişte farklı ticari unvanlar altında benzer faaliyetlerde bulunduğu da ortaya çıktı. Şirket yönetimlerinin aynı kişiler tarafından organize edildiği, eylemlerin ise örgütlü ve sistematik biçimde yürütüldüğü tespit edildi.

MASAK RAPORU: 88 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik tespit edildi.

Bu bulgular doğrultusunda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.