Almanya'da 2023'te aile içi şiddet olayları artış gösterdi

Almanya'da 2023 yılında aile içi şiddet ve kadına yönelik suçlarda artış yaşandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Almanya'da 2023'te aile içi şiddet olayları artış gösterdi
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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in açıkladığı rapora göre, aile içi şiddet vakaları bir önceki yıla göre %5,6 artarken, toplamda 180 bin 715 kadın bu tür şiddetin kurbanı oldu.

Aynı dönemde, 52 bin 330 kadın cinsel suçlara maruz kalırken, kadın cinayetlerinde de %1 artış kaydedildi ve 938 kadın öldürüldü. Ayrıca, dijital şiddet vakalarında %25’lik bir yükselişle 17 bin 200 kadın mağdur oldu.

Bakan Faeser, "Kadına yönelik şiddeti önlemek ve mağdurları desteklemek için daha sert önlemlere ihtiyaç var" dedi. Rapor, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin Almanya’da ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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