Almanya’da 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı! ‘10 günlük gıda stoğu yapın’

Almanya’da 1980’lerden bu yana ilk kez, devlet kurumları vatandaşları olası bir savaş veya kriz durumuna karşı doğrudan uyardı.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), yaptığı açıklamada, “Savaş ihtimali, birkaç yıl öncesine göre artık o kadar da imkansız görünmüyor” ifadelerine yer verdi.

Euronews'e göre, BBK, yayımladığı yeni rehberde, halkın 3 ila 10 günlük gıda ve içme suyu stoku yapması gerektiğini belirtti.

Rehberde ayrıca, elektrik kesintileri, haberleşme ağlarında aksaklıklar ve acil tahliye senaryoları gibi durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair detaylı bir yol haritası sunuldu.

“ALMANYA HALA GÜVENLİ AMA HAZIRLIK ŞART”

BBK, Almanya’nın hâlâ “dünyanın en güvenli ülkelerinden biri” olduğunu vurgulasa da, küresel güvenlik ortamındaki değişimlere dikkat çekti.

Rusya’nın Ukrayna’da dört yıldır süren savaşı, Avrupa genelinde güvenlik endişelerini artırmış durumda. Kremlin’in askeri faaliyetleri ve NATO ülkelerine yönelik tehdit algısının güçlenmesi, Almanya’da da “savaş hazırlığı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

BBK Başkanı Ralph Tiesler, yaptığı açıklamada, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar” ifadelerini kullandı.