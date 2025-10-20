Ulaşımda dev dönüşüm! Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı’nda Türkiye’nin son 23 yıldaki dev altyapı projelerini anlattı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim ağını “ülkenin kalkınma hamlesinin lokomotifi” olarak nitelendirdi. “Ülkenin dört bir yanına ulaşmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın yaptığı işler, Türkiye'nin kalkınma hamlesinin lokomotiflerindendir. Altyapı konusunda yaptığımız yatırımlar ülkemizin geleceğine mühür vuruyor. Bakanlık olarak bu gerçeğin farkındayız, milletimizin her bir ferdine, ülkemizin her bir bölgesine hizmet götürmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana “Durmak yok yola devam” anlayışıyla büyük projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

“YATIRIMLAR EKONOMİYE 1 TRİLYON DOLAR KATKI SAĞLADI”

Bakan Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarının ülke ekonomisine dev katkılar sağladığını belirterek şunları söyledi: “Son 23 yılda yaptığımız çalışmalarla 298,4 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımlar, ülkemize 1 trilyon 71 milyar dolarlık katkı sağladı, yıllıkta ortalama 1 milyon insanımızın istihdam edilmesine vesile oldu.”

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 926 kilometreye çıkardıklarını açıklayan Uraloğlu, “Bu yıl 30 bin kilometreyi yakalayacağız. Otoyolları 1700 kilometreden 3 bin 800 kilometrelere çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanırken bugün 77 ilimizi birbirine bağladık” dedi.

Bakan Uraloğlu, son yıllarda hayata geçirilen mega projeleri hatırlatarak, Türkiye’nin ulaşım altyapısında devrim niteliğinde adımlar atıldığını söyledi. “Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Kuzey Marmara Otoyolu’nu, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleriyle beraber İzmir-İstanbul Otoyolu’nu yaptık. Ankara-Niğde Otoyolu’nu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber Çanakkale ve Malkara otoyollarını yaptık. Ordu-Giresun, Rize-Artvin havalimanlarını, Çamlıca Kulesi’ni, Kömürhan, Nissibi, Zarova köprülerini, Filyos Limanı’nı yaptık. Zamanlaması öyle uygun oldu ki limanı bitirdiğimizde doğal gaz keşfi yapıldı ve orası ciddi bir lojistik merkezi oldu. Yakın zamanda orayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile ticari faaliyete de açacağız” dedi.

“RAYLI SİSTEMLERDE BÜYÜK ATILIM GERÇEKLEŞTİ”

Bakan Uraloğlu, raylı sistemlerdeki dev yatırımlara da dikkat çekti. “Demir yollarının uzunluğunu 11 bin kilometrelerden 14 bin kilometrelere yükselttik. Bunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı. Şu anda 4 bin kilometrelik demir yolu hattında çalışmalarımız sürüyor. 2028’e gelmeden yaklaşık 17 bin 500 kilometrelik demir yolu ağına ulaşacağız. Demir yollarımızın yüzde 70’inin altyapısını hem elektrikli hem sinyalli hale getirdik” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Kocaeli, Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul’daki şehir içi raylı sistem projelerinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin havacılıkta da dünya ligine yükseldiğini belirten Uraloğlu, “Havalimanı sayısını 26’dan 58’e çıkardık. Bugün 132 ülkede 355 noktaya uçuyoruz. İstanbul Havalimanı günde 1700 uçağın inip kalktığı bir merkez haline geldi. Geçen yıl 80 milyon yolcuyla kapatmıştık. Bu yıl 84-85 milyona çıkmış olacak” dedi.

Denizcilikte Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, iletişim alanındaki başarıları da anlattı: “İlk yerli ve milli uydu Türksat 6A’yı uzaya gönderdik. Türksat 7A için çalışmalar sürüyor. 5G ihalesini yaptık ve bu teknolojinin ülkemize girişine vesile olduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin gelecek vizyonuna ilişkin hedefleri de paylaştı. “2053’e gelindiğinde Türkiye'nin 38 bin kilometre bölünmüş yolu, yaklaşık 29 bin kilometre demir yolu ağı olsun, trafik kazalarını azaltalım ve net sıfır emisyon hedefimizi yakalayalım istiyoruz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışacak bir ulaşım ve haberleşme altyapısını gelecek nesillere bırakacağız” dedi.