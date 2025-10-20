Tel örgüye sarılıp 80 kiloluk taşla suya atılan kadının davasında yeni gelişme!

Kırıkkale’de cesedi tel örgü ve taşla sarılı halde Kızılırmak Nehri’nde bulunan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hâkim karşısına çıktı. Dördüncü duruşmada mahkeme, tutuklu sanıkların cezaevinde kalmasına karar verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tel örgüye sarılıp 80 kiloluk taşla suya atılan kadının davasında yeni gelişme!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024’te kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’in korkunç şekilde öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü.
Olay, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Yalçıner’in cansız bedeni, 13 Ekim 2024’te Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında, Kızılırmak Nehri’nde tel örgüye sarılı ve yaklaşık 80 kiloluk taşla ağırlık verilmiş halde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunmuştu.

SANIKLARA “TASARLAYARAK ÖLDÜRME” SUÇLAMASI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G. (39), erkek arkadaşı D.U. (61), yeğeni G.F.G. (34) ve komşusu K.U. (34) hakkında “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ş.G., D.U., K.U. ve soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük H.U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Tutuksuz yargılanan sanık G.F.G. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Maktulün kardeşi Y.G. hakkında daha önce uygulanmaya başlayan adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti ancak mahkeme heyeti bu talepleri reddetti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA HÜKMETTİ

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmasına ve olayın detaylarının aydınlatılmasına yönelik sürecin devam ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, yeni delillerin değerlendirilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştuBakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştuGündem
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!Ekonomi
kırıkkale
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu
Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası!
Çok Okunanlar
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! 1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!
Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Altın yeni rekorun eşiğinde mi?
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den sarı kodlu alarm!
Emekli ve çalışanlara kritik uyarı: Yeni Torba Kanun maaşlardan kesinti getirebilir! Emekli ve çalışanlara kritik uyarı: Yeni Torba Kanun maaşlardan kesinti getirebilir!