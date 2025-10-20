Tel örgüye sarılıp 80 kiloluk taşla suya atılan kadının davasında yeni gelişme!

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024’te kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’in korkunç şekilde öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü.

Olay, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Yalçıner’in cansız bedeni, 13 Ekim 2024’te Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında, Kızılırmak Nehri’nde tel örgüye sarılı ve yaklaşık 80 kiloluk taşla ağırlık verilmiş halde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunmuştu.

SANIKLARA “TASARLAYARAK ÖLDÜRME” SUÇLAMASI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G. (39), erkek arkadaşı D.U. (61), yeğeni G.F.G. (34) ve komşusu K.U. (34) hakkında “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ş.G., D.U., K.U. ve soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük H.U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Tutuksuz yargılanan sanık G.F.G. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Maktulün kardeşi Y.G. hakkında daha önce uygulanmaya başlayan adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti ancak mahkeme heyeti bu talepleri reddetti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA HÜKMETTİ

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmasına ve olayın detaylarının aydınlatılmasına yönelik sürecin devam ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, yeni delillerin değerlendirilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.