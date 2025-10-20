Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında son 23 yılda yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Kacır, üniversitelerdeki teknopark sayısının 23 yıl önce yalnızca iki olduğunu hatırlatarak, “Akademisyenlerin teknoparklarda hayata geçirdiği 2 bin 200 girişim, bugüne kadar 2 milyar dolardan fazla ürün ya da hizmet satışı gerçekleştirdi” dedi.

Bakan Kacır, Türkiye’nin yapay zekadan biyoteknolojiye, uzaydan temiz enerjiye kadar pek çok alanda bilimsel kapasitesini artırdığını vurguladı. “Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, son 23 yılda 'daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye' için bilimi ve teknolojiyi kalkınma stratejimizin omurgasına yerleştirdik. Altyapıdan insan kaynağına, AR-GE'den ticarileşmeye uzanan her halkada güçlü atılımlar gerçekleştirdik. Üniversitelerimizle sanayimiz arasındaki sinerjiyi güçlendiren önemli adımlar attık.” ifadelerini kullandı.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KABİLİYETİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÖNCELİĞİMİZ”

Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi’nde açılışı yapılan tesisin araştırma, girişimcilik ve üretimi aynı çatı altında buluşturan entegre bir yapı olduğunu belirterek, üç ana birimden oluştuğunu söyledi.

Kacır, bunlardan ilkinin kozmetik ve takviye edici gıda üretiminin gerçekleştirildiği UniKentPharma olduğunu açıkladı. “Sağlıklı yaşam arayışının güçlendiği, kişisel bakım ve iyi oluş bilincinin yaygınlaştığı günümüz dünyasında kozmetik ve takviye edici gıda ürünlerine talep gün geçtikçe yükseliyor. Yapılan araştırmalar, her iki sahanın toplam pazar büyüklüğünün 2030'a gelindiğinde 1 trilyon doları aşacağını gösteriyor.” diyen Kacır, bu alanda yerli üretim kabiliyetinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Kacır, “Özellikle tarımsal üretimimizi katma değere dönüştürecek yatırımlarla, bu alanda yerli ve milli üretim kabiliyetimizi güçlendirmek bizler için öncelik. Nitekim, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programıyla, 14 ilde yerel bitkisel ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik yatırımlara ayrıcalıklı destekler sunma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇOK HIZLI VE KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM YAŞADI”

Bakan Kacır, tesis bünyesindeki ikinci altyapının ResearchKent olduğunu belirterek, sağlık sektörünün teknolojik devrimlerle eş zamanlı olarak büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. “1990'larda başlayan İnsan Genom Projesi ile 13 yılda 2,7 milyar doları aşan bir maliyetle insan oğlunun gen haritası çıkarıldı. Bugün ise aynı çözümlemeyi, 1000 doların altında bir maliyetle, çoğu zaman sadece bir gün içinde gerçekleştirme imkânı var.” diyen Kacır, yapay zeka ve dijital dönüşümün desteklediği yenilikçi sağlık hizmetlerinin artık çok daha erişilebilir hale geldiğini ifade etti.

Kacır, “Etken madde, ilaç ve tıbbi cihazda yerli üretim kapasitemizde sıçrama sağlayacak, kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız. Ayrıca Biyoteknoloji Üretim Programı ile TÜBİTAK, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığımız eşgüdümünde araştırma altyapılarını güçlendirecek, kamu alımlarını kaldıraç olarak kullanarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini kararlılıkla destekleyeceğiz.” dedi.

Bakan Kacır, “Araştırmacılarımıza küresel ölçekte rekabet edebilir çözümler üretme fırsatı sunacak. İnanıyorum ki ResearchKent, bu vizyoner modeli, Türkiye'nin biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerinde kendi kendine yeten, ihracat kabiliyeti yüksek bir ülke olma hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracak.” ifadelerini kullandı.

“GIDAYA ERİŞİM TARİH BOYUNCA MEDENİYETLERİN KADERİNİ TAYİN EDEN BİR UNSUR OLDU”

Kacır, üçüncü altyapı olan GreenKent hakkında da bilgi verdi. “Gıdaya erişim tarih boyunca medeniyetlerin kaderini tayin eden bir unsur oldu.” diyen Kacır, iklim krizi ve bölgesel çatışmaların gölgesinde gıda güvenliğinin artık ertelenemez bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Kacır, “Mevcut tabloyu idrak eden ülkeler, gıda krizlerine karşı dayanıklılıklarını artırmak için tarımsal AR-GE yatırımlarını artırıyor. Tarımsal üretim zincirinin her bir halkasını, bilimin ve teknolojinin ışığında yeniden kurguluyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, “GreenKent, dikey tarım altyapısıyla yılın 12 ayı, iklime meydan okuyan, suyu ve enerjiyi tasarrufla kullanan, tam izlenebilir üretimi mümkün kılan bir model sunuyor. Tohumdan fidana, hasattan ürüne her adımın kayıt altına alındığı bu merkez, güvenilir ve standardize biyokütle üretimiyle fonksiyonel botanik ekstraktlarda yerli tedarik sisteminin omurgasını oluşturacak.” dedi.

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşüm sürecini sürdüreceğini belirterek, “Alın ve akıl teriyle yeşeren fikirlerin girişimlere ve girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kacır ve beraberindeki heyet, açılış töreninin ardından Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi’ni gezerek, merkezdeki teknolojik altyapı ve sistemler hakkında bilgi aldı.