Amazon Web Services çöktü! Canva, Snapchat, Roblox ve birçok popüler uygulama kullanılamıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Amazon Web Services (AWS) altyapısında yaşanan büyük bir arıza nedeniyle Snapchat, Canva, Roblox, Duolingo ve Fortnite gibi uygulamalara erişim sorunu yaşıyor.

Simge Sarıyar
Amazon Web Services çöktü! Canva, Snapchat, Roblox ve birçok popüler uygulama kullanılamıyor
Yayınlanma:

Dünyanın en büyük bulut altyapı sağlayıcılarından Amazon Web Services (AWS)’te yaşanan teknik arıza, Canva, Snapchat, Roblox, Duolingo, Fortnite ve Ring gibi uygulamaların çalışmasını durma noktasına getirdi.

Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarında uygulamaların açılmadığı, oturumların kapanmadığı veya içeriklerin yüklenmediği yönünde şikâyetlerde bulundu.

Kesinti, yalnızca birkaç bölgeyle sınırlı kalmayarak ABD, Avrupa ve Asya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.

SORUN TÜRKİYE SAATİYLE 10.00’DA BAŞLADI

AWS kaynaklı erişim problemi Türkiye saatiyle 10.00’da başladı.

Sorun, başta Canva, Snapchat, Duolingo ve Roblox olmak üzere birçok popüler uygulamada eş zamanlı olarak görüldü.

