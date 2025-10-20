Adana’da akılalmaz vahşet! Bağ makasıyla annesini yaralayan sanığa rekor ceza

Satuk Topaloğlu’nun haberine göre, Adana’da annesine saldırarak tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Duru hakkında verilen 14 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın saldırıda kullandığı bağ makasının silah olarak değerlendirildiğini vurguladı. Kararda, sanığın eyleminin “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”TEN CEZA ALDI

Mahkeme kararına göre olay, 11 Ekim 2024’te Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Recep Duru (40), annesi Sevim Dudu’yu (69) evde tehdit etti, hakarette bulundu ve bağ makasıyla darbetti.

Kararda, Duru’nun bağ makasıyla annesinin kafasına vurduğu, ardından makasın namlu sayılan bölümünü annesinin karın bölgesine saplamaya çalıştığı belirtildi. Olay, komşuların kavgayı duyup eve müdahale etmesiyle son buldu.

Sanığın saldırısına uğrayan anne Sevim Dudu’nun, olayın ardından oğlundan şikayetçi olduğu bilgisi kararda yer aldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Gerekçeli kararda, saldırıda kullanılan bağ makasının silah sayıldığı açıkça vurgulandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Sanığın darp eyleminde kullandığı bağ makası, Türk Ceza Kanunu’nda ‘saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet’ olarak da tanımlanan silah olarak sayılmıştır.”

Mahkeme, sanığın ceza indiriminden yararlanamayacağını belirtti. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Sanığın suç işleme yönündeki eğilimi, suç işlemekten pişmanlık duymadığının anlaşılmasına binaen mahkememizde olumlu bir vicdani kanaatin oluşmadığından, cezaların uyarıcı ve önleyici olabilmesi gerekliliği de dikkate alınarak hüküm kurulmuş ve sanığın geçmişi, sabıkasının bulunması, fiil ve yargılama sonrasındaki davranışlarını da dikkate alarak Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesindeki iyi hal indirimi uygulanmamıştır.”

Sanık Recep Duru, 8 Eylül’deki karar duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Duru, savunmasında “Olay günü annem bana bağ makasıyla saldırdı.” diyerek kendini savundu.

Ancak anne Sevim Dudu, duruşmada oğlundan şikayetçi olduğunu tekrarladı ve şu ifadeleri kullandı: “Ben bunları hak eden bir anne değilim. Kendisinden şikayetçiyim. Bir tane evladım var, onun da böyle olmasını istemezdim fakat yapabileceğimiz bir şey kalmadı.”

Mahkeme heyeti, sanık Recep Duru’yu “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl 8 ay, “hakaret” suçundan ise 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 14 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.