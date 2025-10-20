Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Körfez turu: Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21, 22 ve 23 Ekim 2025'te sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Körfez turunun kapsamına ilişkin şu ifadeleri paylaştı: “Ziyaretler kapsamında, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

