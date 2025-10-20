Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı!

Divan Otelleri’nin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye’nin köklü otel zincirlerinden Divan Otelleri’nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tomruk’u sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Sözcü'nün haberine göre savcılık, Tomruk’a “polis eşliğinde çağrı yapıldığını” belirtti. Tomruk, “mevcutlu” olarak adliyeye getirilecek.

