Ankara'da ‘Ben Vladimir Putin’ kitabının tanıtımı yapıldı!

Ankara'da ‘Ben Vladimir Putin’ kitabının tanıtımı yapıldı. Detaylar açıklamada...

Ankara'da ‘Ben Vladimir Putin’ kitabının tanıtımı yapıldı!
Editör: Metehan Gül
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Ankara'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarının yer aldığı ‘Ben Vladimir Putin’ adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in farklı zamanlarda yaptığı ve kaleme aldığı Türkçe’ye çevrilen konuşmalarını ve makalelerini içeren ‘Ben Vladimir Putin’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Rus Evi’nde düzenlenen tanıtım programına Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Erkhov ve davetliler katıldı. Kitabın hazırlanmasında yer aldığı için gurur duyduğunu belirten Büyükelçi Erkhov, kitabın içeriğinde Putin’in hayatının aşama aşama ilerleyerek nasıl politikacı olduğunu ve düşünce yapısına yer verildiğini söyledi.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğine değinen Büyükelçi Erkhov, devletler arası sistemlerin yıkıldığını, uluslararası hukuk prensiplerinin bozulduğunu ve bu şartlarda toplumların birbirlerini tanımasının önemli olduğunu kaydetti.

"Putin’in düşüncesi neyse nüfusun yüzde 80’i de öyle düşünüyordur"
Büyükelçi Erkhov, kitabın Rus halkının büyük çoğunluğunun fikirlerini yansıttığını belirterek, “Toplumlarımızı yansıtan kitaplar halklarımızı temsil eden liderlerimizin yazdığı kitaplardan oluşuyor. Vladimir Putin’in düşüncesi neyse nüfusun yüzde 80’i de öyle düşünüyordur. Çünkü onlar son seçimde Putin’e oy verdiler” ifadelerini kullandı.

Ankara'da ‘Ben Vladimir Putin’ kitabının tanıtımı yapıldı! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# vladimir putin # rusya # ankara
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